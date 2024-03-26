انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالمازوت على الطريق الصحراوي الغربي

شهد الطريق الصحراوى الغربي دائرة مركز جهينة غربي سوهاج، حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالمازوت، كانت قادمة من أسيوط، ولم يحدث أي إصابات، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع السيارة واستئناف حركة المرور على الطريق بعد توقف جزئي.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من قوات تأمين الطريق يفيد بحادث انقلاب سيارة محملة بالمازوت على الطريق الصحراوي الغربي في جهينة دون وقوع أي إصابات.

وبعد التحقيقات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة مرور سوهاج، تبين أن سائق السيارة يدعى على د ع، مقيم في دائرة قسم ثان سوهاج، كان يقود السيارة باتجاه سوهاج عندما انحرفت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلابها وتفريغ الحمولة على جانب الطريق دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق.