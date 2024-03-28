"الشباب والرياضة" بمطروح تنظم مائدة إفطار جماعى لذوى الهمم

شارك اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، في الإفطار الجماعي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح تحت شعار يوم زايد الإنساني.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ودكتور عمر سيد مندوب وزارة الشباب والرياضة مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية لشئون الوزير، وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

مائدة إفطار ذوي القدرات

وتم تنظيم مائدة إفطار ضمت عدد من الأطفال والشباب من ذوي القدرات الخاصة بمركز التخاطب وتنمية المهارات بمطروح وأسرهم لعدد ٢٥٠ مشارك ومشاركة والذي يتزامن مع تنظيم إفطار في جميع مراكز التخاطب وتنمية المهارات على مستوى الجمهورية، بحضور ما يقرب من ١٠٠٠٠ مشارك، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة-الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير- مكتب قادرون باختلاف، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وفي كلمته وجه سكرتير عام محافظة مطروح، التهنئة لجميع أبناء مطروح من ذوي القدرات بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدًا على تقديم محافظة مطروح كافة أوجه الدعم والرعاية وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية والحياة الكريمة والمناسبة لهم.

مائدة إفطار جماعى لذوى الهمم

مائدة إفطار جماعى لذوى الهمم

مائدة إفطار جماعى لذوى الهمم

مائدة إفطار جماعى لذوى الهمم

مائدة إفطار جماعى لذوى الهمم