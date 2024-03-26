محافظ مطروح يتابع حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار فعاليات أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت بجميع الوحدات البيطرية على مستوى مدن وقرى المحافظة، في إطار خطة هيئة الخدمات البيطرية بالتعاون مع المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية

أوضح الدكتور سعد جويلين مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أن فعاليات الحملة القومية الأولى لهذا العام، لتحصين الثروة الحيوانية في مطروح، ضد مرض الحمى القلاعية انطلقت بالمحافظة من خلال 16 وحدة بيطرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة مع توافر جميع اللقاحات وكل أوجه الرعاية البيطرية للحيوانات.

_الثروة الحيوانية

ووجه محافظ مطروح بضرورة تعريف المربين بالحملة للاستفادة منها والخدمات المقدمة بها وتحصين الحيوانات المستهدفة على مستوى المحافظة حفاظا على الثروة الحيوانية من الأوبئة، ومنع انتشار أى عدوى بينها مع تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لإنجاح أعمال الحملة بالمحافظة.

وفي سياق أخر كان قد وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح والأكاديمية، تقوم من خلاله الأكاديمية بعمل الهوية البصرية للمحافظة، وذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندسة أمل عرفه مدير التخطيط العمرانى ومحمد انور مدير عام إدارة السياحة والمصايف وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

_الهوية البصرية

ويتضمن البرتوكول تعاون الأكاديمية مع المحافظة فى إعداد مشروع الدليل الإرشادي للهوية البصرية لمحافظة مطروح.

وتتضمن بنود الاتفاق تشكيل محافظة مطروح فريق العمل الذي سيقوم بإعداد الهوية البصرية لمحافظة مطروح بالتعاون مع الأكاديمية وتوفير كافة المعلومات والعناصر المساعده لاخراج الهوية البصريه في اسرع واكمل صورة لائقة،كذلك الموافاة بالعناصر التراثيه للمحافظة عن طريق لجنة التراث، وتحديد اماكن المشروعات الارشاديه التي يمكن تطبيق الهوية البصرية بها.مع مشاركة المجتمع المدني والشباب من طلاب او خريجى الجامعات لابراز الهوية البصرية والتوافق عليها.

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