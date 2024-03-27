وكيل صحة مطروح يتابع الانضباط الإداري بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، بالمرور المفاجئ علي مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الكافى من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

تقديم الخدمة الطبية

وتفقد وكيل صحة مطروح، قسم الاستقبال والطوارئ متابعا الإجراءات التمريضية اثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

مؤشرات الأداء

واستكمل "سالم" جولته بالمرور علي القسم الاقتصادي متابعا مؤشرات اداء القسم وتلاحظ زيادة عدد الحالات خلال الفترة الأخيرة حيث تابع مناظرة جميع الحالات المرضية من الاخصائيين واستكمال جميع الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى وصيدلية نفقة الدولة بالمستشفي للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة بها.

منافذ تقديم الخدمات الصحية

كما تفقد سالم، كشك الولادة والقسم الداخلي المجاني وقسم العناية المركزة وقسم العمليات وقسم التعقيم موجها بمراجعة نظافة وترتيب المستلزمات وتنظيف اسطح العمل وتفد معمل التحاليل الطبية موجها لمديرة ادارة المعامل وبنك الدم بسرعة استكمال النواقص وبضرورة حفظ الوجبات المقدمة للفريق الطبي بطريقة ملائمة وسليمة حرصا علي سلامة الطاقم الطبي وحتي لايحدث تغير في خصائص مكونات الوجبة الطبيعية وبسرعة اعادة توزيع واستغلال ثلاجة حفظ الدم بمختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية طبقا والاحتياج.

استخدام المستلزمات الطبية

وأكد علي ضرورة الحفاظ والاسترشاد فى استخدام المستلزمات الطبية ومتابعة النواقص منها مع ادارة التموين الدوائي بالمديرية وكمية الاستهلاك موجها للدكتور محمد مصطفى مدير مستشفي التوليد والصحة الانجابية بمراجعه الاستهلاك طبقًا ومعدلات التشغيل الفعلى وبصفة شخصية موضحا ان الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

آراء ومقترحات المترددين

واستمع وكيل صحة مطروح، لأراء ومقترحات المترددين وذويهم في الخدمات المقدمة من خلال المستشفى وكذا اسعار الخدمات الطبية بعد تطبيق لائحة الاسعار الجديدة موجها بضرورة تقديم خدمة طبية عالية الجودة تليق بأهالي مطروح.

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