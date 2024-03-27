الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع الانضباط الإداري بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، بالمرور المفاجئ علي مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الكافى من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته. 

تقديم الخدمة الطبية

وتفقد وكيل صحة مطروح، قسم الاستقبال والطوارئ متابعا الإجراءات التمريضية اثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

مؤشرات الأداء

واستكمل "سالم" جولته بالمرور علي القسم الاقتصادي متابعا مؤشرات اداء القسم وتلاحظ زيادة عدد الحالات خلال الفترة الأخيرة حيث تابع مناظرة جميع الحالات المرضية من الاخصائيين واستكمال جميع الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى وصيدلية نفقة الدولة بالمستشفي للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة بها.

منافذ تقديم الخدمات الصحية

كما تفقد سالم، كشك الولادة والقسم الداخلي المجاني وقسم العناية المركزة وقسم العمليات وقسم التعقيم موجها بمراجعة نظافة وترتيب المستلزمات وتنظيف اسطح العمل وتفد معمل التحاليل الطبية موجها لمديرة ادارة المعامل وبنك الدم بسرعة استكمال النواقص وبضرورة حفظ الوجبات المقدمة للفريق الطبي بطريقة ملائمة وسليمة حرصا علي سلامة الطاقم الطبي وحتي لايحدث تغير في خصائص مكونات الوجبة الطبيعية وبسرعة اعادة توزيع واستغلال ثلاجة حفظ الدم بمختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية طبقا والاحتياج.

استخدام المستلزمات الطبية

وأكد علي ضرورة الحفاظ والاسترشاد فى استخدام المستلزمات الطبية ومتابعة النواقص منها مع ادارة التموين الدوائي بالمديرية وكمية الاستهلاك موجها للدكتور محمد مصطفى مدير مستشفي التوليد والصحة الانجابية بمراجعه الاستهلاك طبقًا ومعدلات التشغيل الفعلى وبصفة شخصية موضحا ان الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

آراء ومقترحات المترددين

واستمع وكيل صحة مطروح،  لأراء ومقترحات المترددين وذويهم في الخدمات المقدمة من خلال المستشفى وكذا اسعار الخدمات الطبية بعد تطبيق لائحة الاسعار الجديدة موجها بضرورة تقديم خدمة طبية عالية الجودة تليق بأهالي مطروح.

1000184648
1000184648
1000184639
1000184639
1000184651
1000184651
1000184642
1000184642
1000184654
1000184654
1000184645
1000184645
وكيل صحة مطروح مستشفى التوليد والصحة الانجابية انتظام سير العمل الانضباط الإداري للاطقم الطبية مطروح

مواد متعلقة

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الصحية بوحدة العلمين الصحية

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

أحمد عبدالعزيز يرد على منتقدى مشهد التخفى فى "سوق العصر"

أيتن عامر: "90% من الرجالة لا تكفيهم امرأة واحدة"

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

أسوانية "تتاجر مع الله": توزيع 500 زجاجة عصير على الصائمين فى رمضان (بث مباشر)

رسميًا.. قرار جديد من FIFA لمهاجم الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع