الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الصحية بوحدة العلمين الصحية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور على "وحدة  العلمين الصحية" التابعة للإدارة الصحية بالعلمين للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتواجد القوي البشرية والانضباط الإدارى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدة تزامنا مع الاستعدادات المبكرة لبدء تنفيذ خطة التامين الطبي للساحل الشمالي بحضور الدكتور محمد هاشم مدير ادارة العلمين الصحية. 

_مستلزمات التشغيل

وتأكد وكيل صحة مطروح، من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل، حيث تفقد استقبال الوحدة واطلع على السجلات وتأكد من استكمال وتحديث التسجيل بالطريقة الصحيحة، وكذلك غرفة الملفات العائلية وعيادة الاسنان فضلا عن توافر المستلزمات الخاصة بها. 

_موشرات الأداء

وراجع سالم، موشرات الزداء والترددات من متلقى الخدمات، موجها للدكتور محمد هاشم مدير الإدارة الصحية بالعلمين بالمتابعة الميدانية المستمرة على الوحدة والاهتمام بنظافة الوحدة وأسطح العمل بها والاستماع لمتطلبات اهالى المنطقة ودراستها والعمل على تلبيتها والتنسيق المستمر مع إدارة الرعاية الاساسية بالمديرية، وكذلك التواصل مع مسئول الحملة الميكانيكية لمراجعة موقف صيانة السيارات التابعة للإدارة.

_المبادرات الرئاسية

وأكد وكيل صحة مطروح، اهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمرضي، مشددا على فريق العمل بالمبادرات الرئاسية بضرورة زيادة المعدلات خلال الفترة القادمة، موضحا أن مديرية الصحة قدمت وما زالت تقدم كل الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة. 

يأتي ذلك استمرارًا للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح، التى تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري علي جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية. 

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وكيل وزارة الصحة بمطروح وحدة العلمين الصحية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى انتظام سير العمل مطروح

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