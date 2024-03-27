إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل طلاب الابتدائية والإعدادية بمطروح

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، نهائي مسابقة أوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتي تتم بالتعاون مع حزب "مستقبل وطن" بعد إجراء التصفيات النهائية بين المدارس الفائزة على مستوى الإدارات التعليمية بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية.

مسابقة أوائل الطلبة

وأوضح وكيل الوزارة، أن فعاليات النهائي انتهت بمفاجأة كبيرة بعد تفوق فريق مدرسة الضبعة البحرية الابتدائية وحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية كذلك حصد فريق مدرسة السيدة عائشة ٢ الإعدادية بنات التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية إحدى مدارس المبادرة الرئاسية الألف مدير على المركز الأول بعد منافسة قوية وتنافس معرفي مميز مع المدارس الإعدادية الأخري بالإدارات، مشيدًا بالاداء المتميز للطالبات، ومؤكدًا أن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير" بدأت تؤتي ثمارها على العملية التعليمية وهو ما يؤكد وجهة نظر القيادة السياسية بضرورة إعداد جيل من القيادات الوسطى لتحمل المسؤولية.

التميز العلمي

وهنَّأ وكيل تعليم مطروح، المدارس المتميزة التي صعدت لنهائي المسابقة، مؤكدًا أن الطلاب حققوا استفادة كبيرة من المشاركة بمراحل المسابقة المختلفة حتى الوصول للنهائي من خلال التنافس الشريف لتحقيق التميز العلمي، مشيرًا إلى إيجابيات المشاركة في مسابقة أوائل الطلاب في تعزيز روح التعاون وصقل وتنمية قدراتهم التحصيلية في المواد الدراسية.

وأشاد وكيل تعليم مطروح، بالتعاون المثمر مع حزب "مستقبل وطن"، مشيدًا بالنجاح المبهر للمسابقة في كل مراحلها والتي أتاحت تنافسًا ثقافيًا ومعرفيًا بين الطلاب في جميع الإدارات التعليمية؛ مؤكدًا أنها جاءت للنهوض بالعملية التعليمية من أجل إعداد أجيال من الطلاب الفائقين والموهوبين والقادرين على خدمة وطنهم والعبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة القائمة على البحث العلمي من أجل مستقبل مشرق.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن مسابقة أوائل الطلاب ليست مجرد مسابقة للتنافس بين الطلاب فحسب، وإنما هي مسابقة مهمة جدًا استفاد منها تعليم مطروح من خلال تحليل نتائج المدارس المشاركة في المسابقة وإعداد دراسة جيدة لها لمعالجة أوجه القصور وتعظيم الإيجابيات وهو ما انعكس إيجابًا على النتائج النهائية للمسابقة.

إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب

إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب

إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب

إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب

إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب

إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب

إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب

إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب

إعلان النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلاب