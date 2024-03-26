الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام امتحانات شهر مارس بمدرسة تحفيظ القرآن الإبتدائية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته التفقدية لمتابعة انتظام العملية الامتحانيه وللاطمئنان على انضباط الدراسة، حيث زار مدرسة تحفيظ القرآن الإبتدائية. 

_المحتوى التعليمي

وتابع وكيل تعليم مطروح شرح المعلمين في الحصص الدراسية والفصول، وتفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي، كما تابع أداء طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي لامتحان شهر مارس.

_تحصيل العلم والصبر

وأجرى "شحاتة" خلال جولته بالفصول التعليمية حوارا تربويا مع أبنائه الطلاب مؤكدا لهم ضرورة الانتظام في الحضور للمدرسة يوميا من اجل تحصيل العلم والصبر في طلبه في سبيل تحقيق طموحاتهم خلال المستقبل وفي سبيل أن يكونوا جيلا نافعا قويًا قادرًا علي تحمل المسئولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر. 

_العملية التعليمية

وأوضح وكيل تعليم مطروح كذلك أن المدرسة هي الأساس في العملية التعليمية والتي تخرج منها أفضل الشخصيات  والعلماء قائلًا لهم: إذا أردتم التفوق والنجاح فعليكم بالحرص على الحضور إلى المدرسة  والاستفادة من خبرات المعلمين فالمدارس زاخرة بأفضل القامات من المعلمين الذين تخرج على أيديهم الكثير والكثير من الشخصيات العامة في الدولة.

 

وفي سياق أخر، كان قد قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بجولة ميدانية مفاجئة بمدارس قرية فوكة والتي جاءت لمتابعة وتفقد مسار العملية التعليمية بمدارس فوكة الثانوية الزراعية وفوكة الإبتدائية وفوكة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الضبعة التعليمية شرق المحافظة.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي، حيث تفقد وكيل تعليم مطروح المنشآت والمرافق التعليمية بالمدارس الثلاث بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وأكد وكيل تعليم مطروح لمسئولي المدرسة الزراعية ضرورة استمرار التدريب العملي للطلاب وذلك خلال تفقده صوبات المدرسة والتي يتم فيها زراعة بعض الخضروات والبقوليات والتي تتلائم زراعتها مع التربة الزراعية  بالمدرسة.

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