الثلاثاء 26 مارس 2024
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محافظات

اعتماد قسم طب الطوارئ بمستشفى مطروح العام ببرنامج الزمالة المصرية

الدكتور مبروك سالم
الدكتور مبروك سالم وكيل صحة مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة في مطروح، اعتماد قسم طب الطوارئ بمستشفى مطروح العام ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك بعد الوقوف على مستوى التجهيزات بالمستشفى وعقب مراجعة جميع المعايير والشروط ومطابقتها للبرنامج الخاص بالزمالة المصرية. 

_اللجنة العليا للتخصصات الطبية

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن وافقت اللجنة العليا للتخصصات الطبية على اعتماد القسم وجاري اعتماد المدربين وادراج المستشفى ضمن قاعدة بيانات المستشفيات المعتمدة للزمالة المصرية، مشيرا إلى أن يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الصحة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 وبتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوفير الرعاية الطبية اللائقة لمتلقى الخدمة الطبية بالمحافظة في المجالات الطبية المختلفة.

_متلقي الخدمة الطبية 

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، علي ان هذا القسم هو القسم الحادى عشر بعد اقسام الجراحة والباطنة والأطفال والأنف والأذن والرعاية المركزة وأمراض الكلي والتخدير والأشعة التشخيصية وطب الأسرة ببرنامج الزمالة المصرية بمستشفيات ووحدات محافظة مطروح، وسيساهم في توافر أطباء مدربين ومتدربين على كل ما هو جديد في التخصصات المختلفة وسيعود ذلك بالنفع على متلقي الخدمة الطبية من أبناء محافظة مطروح على يد مجموعة من الأساتذة والاستشاريين من الأطباء المدربين على أحدث الأساليب العلاجية كلآ في مجاله.

وكيل صحة مطروح قسم طب الطوارئ مستشفى مطروح العام برنامج الزمالة المصرية مطروح

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