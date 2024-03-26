خالد الجندي يفسر معنى آية "إن الإنسان لربه لكنود" (فيديو)

فسّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قوله تعالى "إن الإنسان لربه لكنود" في سورة العاديات.

وقال “الجندي” خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": "هنا 7 تفسيرات منها أن الإنسان لربه لكفور أي يكفر بالنعمة، وقيل إن الكنود هو الذي يكفر اليسير ولا يشكر الكثير أي قليل الشكر وقليل الاعتراف بالفضل".

وتابع: "أيضًا قيل إن الكنود هو اللوام لربه، تجد بعض الناس تقول أنا ليه ربنا عامل معايا كدة، زي واحد يمشي جنب القصور ويقول ليه إحنا مش زي هؤلاء طب ما تشوف الترب وتقول لماذا لست مثل هؤلاء، أنت مش شايف غير المصيبة اللي حصلتلك طب ما تشوف المرضى اللي بين الحياة والموت".

واستكمل: "الكنود هو الذي يذكر المصائب وينسى النعم، والجاحد للحق، والعاصي، والبخيل، والذي ينفق نعم الله في معاصي الله وأخيرًا الكنود الذي يضرب عبده ويأكل وحده ويمنع كرمه، أي أناني وبخيل وقاسي".