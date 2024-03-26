الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الجندي يفسر معنى آية "إن الإنسان لربه لكنود" (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

فسّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قوله تعالى "إن الإنسان لربه لكنود" في سورة العاديات.

وقال “الجندي” خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة  "dmc": "هنا 7 تفسيرات منها أن الإنسان لربه لكفور أي يكفر بالنعمة، وقيل إن الكنود هو الذي يكفر اليسير ولا يشكر الكثير أي قليل الشكر وقليل الاعتراف بالفضل".

وتابع: "أيضًا قيل إن الكنود هو اللوام لربه، تجد بعض الناس تقول أنا ليه ربنا عامل معايا كدة، زي واحد يمشي جنب القصور ويقول ليه إحنا مش زي هؤلاء طب ما تشوف الترب وتقول لماذا لست مثل هؤلاء، أنت مش شايف غير المصيبة اللي حصلتلك طب ما تشوف المرضى اللي بين الحياة والموت".

واستكمل: "الكنود هو الذي يذكر المصائب وينسى النعم، والجاحد للحق، والعاصي، والبخيل، والذي ينفق نعم الله في معاصي الله وأخيرًا الكنود الذي يضرب عبده ويأكل وحده ويمنع كرمه، أي أناني وبخيل وقاسي".

خالد الجندي إن الإنسان لربه لكنود الكنود لعلهم يفقهون DMC

مواد متعلقة

"أقام معه شهرًا".. أسامة الأزهرى يروى قصة الإمام الرفاعى مع كلب أجرب

أسامة الأزهري: الإمام أحمد الرفاعي كان شمسًا من شموس الولاية والأدب والخلق

أيمن الرقب: الاحتلال لن يلتزم بقرار وقف إطلاق النار فى غزة

أحمد موسى يشيد بإفطار المطرية: 7 شوارع مليانة بالخيرات

أحمد موسى: فرق عمل مجلس الوزراء ستتابع أسعار السلع بالأسواق يوميًا

"الكتاتنى": حسن البنا كان يرى نفسه الخليفة والزعيم المنتظر للمسلمين

باحث: الحكومة تقدم خطة واضحة لحل مشكلة الإفراج عن البضائع وخفض الأسعار

أحمد موسى: "إفطار المطرية ملحمة وطنية تداولها الإعلام الدولى"

الأكثر قراءة

عاجل| قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

زيلينسكى يقيل سكرتير مجلس الأمن القومى

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية