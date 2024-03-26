"الكتاتنى": حسن البنا كان يرى نفسه الخليفة والزعيم المنتظر للمسلمين

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية منذ النشأة الأولى أعلنت عن بداية الفكر المتطرف.

وأضاف "الكتاتني" خلال حواره لبرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية اتخذ سياسة تدرجية، حيث لم يعلن خلال العشر سنوات الأولى من التأسيس عن الفكر الحقيقي للجماعة، لكن كان هناك هدف بشكل عام وهو إعادة الخلافة".

وتابع: "حسن البنا كان يرى في نفسه الخليفة المنتظر والزعيم الذي يمثل المسلمين" مشيرًا إلى أن حسن البنا اتبع سياسية تسييس الدين.

وأردف: "إذا دخل الدين في مجال السياسة يدخل في الأكاذيب ونقلتها عن التنظيمات الإرهابية التي انبثقت من عباءة الإخوان بعد ذلك".

وأشار إلى أن حسن البنا كان يبني شعبية الجماعة بقال الله وقال الرسول عن طريق دغدغة مشاعر الناس.