أحمد موسى: فرق عمل مجلس الوزراء ستتابع أسعار السلع بالأسواق يوميًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض السلع مثل الفول، العدس، الزيت، والأرز أسعارها بدأت في الانخفاض طبقًا لما تم عرضه خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع كبار المصنعين والموردين للسلع الغذائية.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء سيبدأ في المتابعة بداية من الغد، في مجموعات وفرق عمل من مجلس الوزراء هتنزل الأسواق لمتابعة ورصد وتصوير أسعار السلع".

وتابع: "الناس لازم تخلي بالها؛ لأن الحكومة عاوزة المواطن يشعر أنه استفاد، والمواطن عنده حق لأنه هو اللي بيدفع في النهاية، لازم المواطن اللي بيشتري سلعة يجدها وبسعر في المتناول".