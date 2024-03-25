الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد موسى: "إفطار المطرية ملحمة وطنية تداولها الإعلام الدولى"

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإفطار المطرية الجماعي الذي أقيم اليوم، قائلًا: "ملحمة وطنية كلنا مع بعض وفرحانين".

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "إفطار المطرية حديث الإعلام الدولي اليوم، والجميع يتحدث عن إفطار المطرية".

وتابع: "هذه هي مصر الناس تنسى أي شيء، السوشيال ميديا كلها عن إفطار المطرية، وأي حد بيروح مش أهالي المطرية فقط".

وأردف: "كل مسئول فرحان بإفطار المطرية النهاردة، وهذه صورة تعبر عن مصر الجميلة الهادئة المستقرة، كل طرابيزة على كل حاجة ومفيش حاجة ناقصة، واللمة تخلي الناس مبسوطة جدًا".

وخاطب أحمد موسى الشركات القومية الكبيرة قائلًا: "أرجوكم لازم يكون في مبادرة قبل رمضان المقبل وندهن كل البيوت في المطرية، مش عاوزين ولا بيت بالطوب الأحمر".

أحمد موسى افطار المطرية المطرية على مسئوليتي برنامج على مسئوليتي

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