الثلاثاء 26 مارس 2024
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أسامة الأزهري: الإمام أحمد الرفاعي كان شمسًا من شموس الولاية والأدب والخلق

الدكتور أسامة الأزهرى
الدكتور أسامة الأزهرى

واصل الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، حديثه عن قصص الصالحين وأهل الله، وتحدث في حلقة اليوم عن الإمام أحمد الرفاعي، مؤكدًا أنه كان شمسًا من شموس الولاية والأدب والخلق والعرفان.

وقال "الأزهري" خلال تقديم برنامج "لحظة صفا" عبر "راديو 9090": "البعض يقول أنا على الطريقة الرفاعية المنسوبة للسيد أحمد الرفاعي، لكن لا أحد يعرف من هو وكيف كانت علاقته بربنا".

وأضاف: "هناك العديد من الكتب التي تم تأليفها في سيرة الإمام أحمد الرفاعي، ويكفي أن يقول العلماء عنه أحد أولياء الله العارفين والسادات المشمرين في طاعة الله من أهل الكرامات الباهرة".

وتابع: "الإمام تاج الدين السبكي في كتاب طبقات الشافعية الكبرى يقول ولو أردنا استعياب فضائله لضاق الوقت ومناقبه أكثر من أن تحصر".

الإمام أحمد الرفاعى أحمد الرفاعي أسامة الأزهري لحظة صفا برنامج لحظة صفا

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