الثلاثاء 26 مارس 2024
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أيمن الرقب: الاحتلال لن يلتزم بقرار وقف إطلاق النار فى غزة

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة تأخر بسبب الفيتو الأمريكي ثم الفيتو الروسي.

وأضاف "الرقب" خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"المُذاع على القناة الأولى المصرية: "الآن يُمرر قرار وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسبوعين خلال شهر رمضان، على أمل أن يكون دائمًا فيما بعد".

وتابع: "حتى هذه اللحظة نقيس الأمور بردود الأفعال، إسرائيل قالت إنها لن تلتزم بقرار وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن الجانب العربي والمقاومة اعتبرت أن هذا القرار إيجابي وستلتزم به، متابعًا: "لكن الاحتلال الإسرائيلي سيبطلون تنفيذ هذا القرار".

واستكمل: "الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بـ89 قرارًا لمجلس الأمن وجميعها تتحدث عن هدن إنسانية".

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