الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: الحكومة تقدم خطة واضحة لحل مشكلة الإفراج عن البضائع وخفض الأسعار

البضائع في الموانئ
البضائع في الموانئ

قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات محمد صبري، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مهمة جدًا خلال الفترة الماضية، بدأت بحل أزمة الدولار والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وأضاف "صبري" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن كل تلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في توفير سيولة دولارية، وبالتالي استطاعت الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري عن طريق تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

كما أكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أن الحكومة عملت على حل مشكلة تكدس البضائع في الموانئ، متابعًا: "أصبح لا توجد حجة لدى التجار لارتفاع الأسعار".

وأردف: "مبادرة خفض الأسعار مهمة جدًا وجاءت في توقيت مناسب، والحكومة تقدم خطة واضحة لحل مشكلة الإفراج عن البضائع وخفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%".

الحكومة الأسعار انخفاض الأسعار اكسترا نيوز الإفراج عن البضائع

مواد متعلقة

اتحاد الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار ستساهم في ضبط الأسواق

الأكثر قراءة

عاجل.. إيقاف وزير النفط الليبى عن العمل مؤقتا انتظارا لنتائج تحقيق

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة "سديروت" وغلاف غزة

عرّاب الخراب.. كيف يُشعل «نتنياهو» العالم كله من أجل البقاء فى السلطة؟

عاجل.. مقررة "أممية" تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "إبادة" عدة فى غزة

ممدوح الأصيل.. وفاة المطرب الشعبى الشهير بلقب "سعيد الهوا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟