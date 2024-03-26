باحث: الحكومة تقدم خطة واضحة لحل مشكلة الإفراج عن البضائع وخفض الأسعار

قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات محمد صبري، إن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مهمة جدًا خلال الفترة الماضية، بدأت بحل أزمة الدولار والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وأضاف "صبري" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن كل تلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في توفير سيولة دولارية، وبالتالي استطاعت الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري عن طريق تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

كما أكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أن الحكومة عملت على حل مشكلة تكدس البضائع في الموانئ، متابعًا: "أصبح لا توجد حجة لدى التجار لارتفاع الأسعار".

وأردف: "مبادرة خفض الأسعار مهمة جدًا وجاءت في توقيت مناسب، والحكومة تقدم خطة واضحة لحل مشكلة الإفراج عن البضائع وخفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%".