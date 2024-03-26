الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى يشيد بإفطار المطرية: 7 شوارع مليانة بالخيرات

إفطار المطرية الجماعي
إفطار المطرية الجماعي

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإفطار المطرية الجماعي الذي أقيم اليوم، قائلًا: "هذا المشهد يلف العالم كله".

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "مفيش أي حد بيعمل كدة، ومفيش تجمع موجود في العالم زي مصر ولا بالجمال وطعم الأكل زي مصر".

وتابع: "مشهد لن تراه إلا في مصر، 7 شوارع مليانة بالخيرات كل الناس عاوزة اليوم ينجح، واليوم نجح قبل أن يبدأ والناس كلها كانت موجودة"، مؤكدًا أن أهالي المطرية دشنوا ملحمة وطنية اجتماعية من أجل هذا الوطن وفي حب مصر.

وأكد أن إفطار المطرية الجماعي هو الاحتفالية الأكبر في مصر والوطن العربي، متابعًا: "ملحمة يقوم بها أهالي المطرية في كل عام"، مشيرًا إلى أن إفطار المطرية رسالة أمن وأمان وسلام للعالم كله.

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