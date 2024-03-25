الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

الدين لله

أسامة قابيل عن إفطار المطرية: مصر بلد التسامح والأمان

إفطار المطرية
إفطار المطرية

شارك الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم في الإفطار السنوي الجماعي لأهل المطرية، تلبية لدعوة أهالي عزبة حمادة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، الذي يُعقد للسنة العاشرة على التوالي تحت شعار: "للسنة العاشرة.. جيرة وعشرة".

وقال العالم الأزهري وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، على هامش الإفطار السنوى لأهالي المطرية، إن مصر بلد يحفظها الله سبحانه وتعالى بمحبة أهلها وتسامحهم مع بعضهم البعض، وهذا دليل المحبة والأمان.

وتابع: "إفطار المطرية صورة مصغرة من مصر الكبيرة، فى الحب والتسامح بين الأهل والجيران، فالجميع يعمل فلا فرق بين دين أو لون أو غنى وفقير الجميع على مائدة واحدة يتناولون الإفطار فى محبة وود، وعلى هذا نرزق". 

واستكمل: "مصر كما قال عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم (أهلها في رباط إلى يوم الدين)، الله احفظ مصر وأهلها ورئيسها وجيشها وشرطتها ووفقهم إلى ما تحب وترضى".

الأزهر الشريف المشيخة العامة للطرق الصوفية افطار المطرية الأزهر

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