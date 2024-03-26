الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

نصائح عاجلة من "الزراعة" لزيادة التحجيم الأمن للبطاطس.. تعرف عليها

البطاطس
البطاطس

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ إن مزارعى البطاطس يشغل بالهم خلال هذه الفترة كيفية الحصول على أحجام مناسبة من "الدرنات" في ظل تأخر للنمو بسبب فترات التقلبات  خلال الفترات المهمة من عمر هذه المحاصيل.

أوضح “فهيم” أن معدل التحجيم الطبيعي يزيد فى الأجواء الباردة وينخفض فى الدافئة لذلك يجب استثمار هذا الطقس وقبل ارتفاع الحرارة المتوقع، مقدما أهم التوصيات الخاصة بالتحجيم الأمن للبطاطس كالتالى:

البطاطس التي تعدى عمرها 80 - 90 يوم استخدام أحد المعاملات التالية:

1- استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5-2 كجم رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25 الى 30 سم للفدان علي 300 لتر ماء للفدان.

2- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25-30 سم للفدان علي 300 لتر ماء للفدان.

3- الرش بمركبات البورون وأفضل ميعاد لاستخدام البورون رشًا علي الأوراق يكون قبل حصاد المحصول ب 20 يوم للبطاطس، ويمكن رشه بمعدل 1.5 لتر للفدان  ويمكن الخلط مع ثيوسلفات البوتاسيوم KTS. بمعدل 1-1.5 لتر للفدان / 300 لتر ماء للفدان.

4- الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء .

5- لميبكوات الكلوريد دور ممتاز جدًا في تكبير حجم الدرنات عمومًا، حيث تقوم بتصفية العرش في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلي الدرنات.

مع ملاحظة ما يلي:

1- لا يخلط معه نهائيًا أية أسمدة أو مبيدات مع نظافه موتور الرش.

2- عدم تناول اى شيئ منزرع بالأرض كغذاء سواء للانسان او الحيوان نهائيا لمدة 21 يوم وهى فترة الامان.

3- لا يستخدم ميبكوات كلورايد فى البنجر الضعيف وقبل استخدامه يتم إعداده جيدًا للحصول على عرش جيد قبل رشه.

4- يتم الرش فى وجود نسبة من الرطوبة الارضية سواء كان الرش أولا ثم الرى أو الرش بعد 3-5 يوم من الرى.

5- يفضل رش الميبكوات كلورايد قبل الغروب للحصول على نتائج جيدة ولا يرش أثناء الظهيرة لانه يتكسر بالحرارة العالية.

 

الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ مزارعى البطاطس البطاطس أحجام التحجيم الفترات

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