الأربعاء 06 مارس 2024
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مصر

إرشادات "الزراعة" للتعامل مع المحاصيل الشتوية أثناء التقلبات الجوية

المحاصيل الشتوية
المحاصيل الشتوية

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إنه خلال الفترة الحالية ومع التقلبات المناخية يشغل بال الكثير من المزارعين  كيفية الحصول على أحجام مناسبة في ظل تأخر النمو أو التحجيم بسبب تقلبات المناخ خلال الفترات المهمة من عمر هذه المحاصيل أو بسبب بعض الإصابات.

وأوضح فهيم، في بيانٍ له اليوم، أن حالة الطقس الآن مناسبة لدعم عمليات التحجيم نتيجة لضعف وتأخير النمو هذا الموسم، ويمكن استخدام الرية الأخيرة، يتم إضافة 12 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب (0.0.50) مع 10 كجم سلفات ماغنسيوم مع الري، بإضافة إلي استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 2.5 كجم رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 20 إلى 25 سم للفدان على 300 لتر ماء للفدان.

التعامل مع المحاصيل الشتوية أثناء التقلبات الجوية 

وأضاف أن يمكن استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 20 الى 25 سم للفدان، بإضافة إلى الرش بمركبات البورون (11-14%) وأفضل ميعاد لاستخدام البورون رشًا علي الأوراق يكون قبل حصاد المحصول بحوالي 20 يوم على الأكثر، ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه ويمكن خلطه مع مركب الكي تي أي KTS بمعدل لتر للفدان.

وأوضح أنه يمكن أيضًا الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 300 لتر ماء، مع لميبكوات الكلوريد دور ممتاز جدًا في تكبير حجم الدرنات عمومًا، حيث تقوم بتصفية العرش في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلى الدرنات.

وأشار إلى عدد من النقاط التي يجب اتباعها أثناء عمليت الري أو الرش، حيث أنه لا يجب خلط أية أسمدة أو مبيدات مع نظافة موتور الرش، مع  ملاحظة عدم تناول أي شيء منزرع بالأرض كغذاء سواء للإنسان أو الحيوان نهائيًا لمدة حوالي 20 يومًا وهي فترة الأمان، بإضافة لا يستخدم ميبكوات كلورايد فى البطاطس المتقزمة أو الضعيفة.

وأوضح أنه يتم الرش في وجود نسبة من الرطوبة الأرضية سواء كان الرش أولًا ثم الري أو الرش بعد 3-5 يوم من الري، مشيرًا إلى أنه يُفضَّل رش الميبكوات كلورايد قبل الغروب وذلك للحصول على نتائج جيدة ولا يُرَش نهائيًا أثناء وسط النهار لأنه يتكسر بالحرارة.

محمد فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراع التقلبات المناخية المزارعين احجام مناسبة المناخ

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