اعترافات مرعبة.. المال وراء هجوم موسكو الدامي

كشف منفذو هجوم موسكو الدامي عن دافعهم المرعب وراء الحادث الذي أسفر عن مقتل 137 شخصًا.

وظهر المتهمون الأربع في مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام الروسية الحكومية، خلال استجاوبهم من قبل ضباط إنفاذ القانون.



في أحد مقاطع فيديو الاستجواب، التي نشرتها وكالة أنباء ريا نوفوستي، قال أحد المتهمين، الذي عرف نفسه على أنه شمس الدين فريدون، ويبلغ من العمر 24 عامًا، أنه ورفاقه أطلقوا النار على الناس في "كروكس سيتي هول" من أجل المال، وفق ما أوردت صحيفة "ذا موسكو تايمز".

أوضح فريدون أنه حصل على وعود بمليون روبل (10800 دولار) لتنفيذ الهجوم، وادعى أنه حصل على نصفها بالفعل عن طريق تحويل المبلغ لبطاقة مصرفية خاصة به، حيث كان يتواجد في تركيا وانتهى جواز سفره.

مخطط العملية غير معروف

كما أكد فريدون، أنه لا يعرف هوية الأفراد الذين دفعوا له المال لتنفيذ الهجوم، مشيرًا أنه وزملائه تواصلوا معه عبر تطبيق "تليجرام".

وفي مقطع فيديو آخر نشرته وكالة ريا نوفوستي، شوهد رجل آخر يتحدث باللغة الطاجيكية، ويتم استجوابه من خلال مترجما، كاشفًا إنه كان يعيش في فندوق صغير مع المهاجمين المشتبه بهم الآخرين الذين يقفون وراء هجوم يوم الجمعة.

ادعى الرجل أنه كان على تواصل مع أفراد يطلق عليهم عبد الله ومحمد، لكن لم يكن من الواضح إلى من كان يشير بالضبط.

فيما عرف المتهم الثالث الذي اعتقلته قوات إنفاذ القانون نفسه بأنه يدعى رجب علي زاده، حيث قال إنه ألقى السلاح في طريقه إلى مقاطعة بريانسك مع شركائه.

فيما اعترف اخر متهم، عرف عن نفسه على أنه محمد صبير فايزوف، بتسلمه وثائق الإقامة في روسيا في المطار مباشرة من أشخاص لا يعرفهم، بحسب نقلت وسائل إعلام روسية.

الامن الفيدرالي الروسي يعتقل 11 شخص

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق يوم السبت 11 شخصا، من بينهم أربعة مهاجمين مشتبه بهم، فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع يوم الجمعة بمبنى "كروكس سيتي هول" وأسفر عن سقوط 133 قتيلا.

وكان أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، الأحد، يوم حداد وطني، بعد تعهده بمعاقبة كل من يقف وراء الهجوم الذي أودى بحياة 137 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب 182 آخرون.

وأظهرت لقطات فيديو بوتين وهو يضيء شمعة في كنيسة بمقر إقامته خارج موسكو، مساء الأحد، لتكريم من لقوا حتفهم.