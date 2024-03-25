كيف ساعدت الشريحة الإلكترونية مريض شلل رباعي على تحريك الأشياء بعقله؟

تحدث أول مريض زرعت له شريحة Neuralink "شريحة دماغية لمساعدة مرضى الشلل" في دماغه عن تجربته بعد شهرين تقريبًا من خضوعه لعملية جراحية.

قدم نولاند أربو، وهو مصاب بالشلل الرباعي، نفسه على أنه الرجل الذي تم زرع شريحة جراحيا في دماغه في أواخر يناير خلال بث مباشر يوم الأربعاء مع Neuralink على X، بحسب مجلة PEOPLE.

وقال أربو (29 عاما) إنه أصيب بالشلل من أسفل الكتفين منذ حوالي ثماني سنوات بعد ما وصفه بحادث غوص غريب.

شريحة دماغية تسمح لمرضى الشلل باللعب

خلال البث المباشر مع أحد مهندسي شركة Neuralink، أظهر أربو كيف يمكنه استخدام عقله للقيام بمهام معينة بعد تركيب الشريحة، مثل لعب لعبة الشطرنج على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وأوضح قائلًا: "هذا أحد الأشياء التي مكنتني من القيام بها"، مردفًا: "إنه شيء لم أتمكن من القيام به كثيرًا في السنوات القليلة الماضية، خاصة ليس بهذه الطريقة الآن، يتم كل شيء بعقلي”.

ثم استخدم أربو عقله لإيقاف الموسيقى التي يتم تشغيلها في الخلفية مؤقتًا، خلال البث المباشر. كما أنه استخدم الشريحة لتشغيل لعبة الفيديو Civilization VI، والتي "لعبها لمدة ثماني ساعات متواصلة" بعد زرع الشريحة.

حصلت شركة Neuralink على إذن من إدارة الغذاء والدواء لإجراء دراسة شرائح الدماغ على البشر في مايو 2023، وفقًا لقناة CNBC، حيث بدأت الشركة في تجنيد المشاركين في سبتمبر.

وذكرت رويترز وسي إن إن أن الشريحة، التي تحتوي على عشرات الأقطاب الكهربائية الصغيرة، تم وضعها في جزء من الدماغ الذي يتحكم في الحركة.

وواجهت شركة نيورالينك سابقًا اتهامات بانتهاك قانون رعاية الحيوان، ولكن في ديسمبر 2022، ذكرت رويترز أن وزارة الزراعة لم تجد أي انتهاكات باستثناء حادث تم الإبلاغ عنه ذاتيًا في عام 2019.