الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوتين يعلن الحداد بروسيا على أرواح 137 ضحية فى هجوم داعش

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، يوم حداد وطني على أرواح 137 ضحية في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.

وتعهد بوتين بمعاقبة الجناة وأعرب عن تعازيه لمن فقدوا أحباءهم، قائلًا: "البلد كله، وشعبنا كله".

ويعد هذا الهجوم هو الأكثر دموية في روسيا منذ عقدين، وجاء الهجوم المميت بعد أسبوع واحد فقط من حصول بوتين على فترة رئاسية خامسة.

السلطات الروسية تعمل على تحديد هوية الضحايا

بدأت إجراءات تحديد هوية القتلى في الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس، حسبما ذكرت وزارة الصحة في المدينة، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان نشر على الإنترنت إنه تم التعرف على 62 جثة حتى الآن، مضيفة أنه "بالنسبة للضحايا المتبقين، يتم إجراء الفحوصات الجينية لتحديد هوياتهم". وأضاف البيان أن التحقيق في مسرح الجريمة مستمر.

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