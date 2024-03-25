قناة إسرائيلية: هناك تخوفات من تأثير اجتياح رفح على المساعدات الأمريكية لإسرائيل

نقلت قناة كان الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن هناك تخوفات من أن تؤثر العملية في رفح على المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل، لافتًا إلى أنه لا خيار لإسرائيل سوى اجتياح رفح ما لم يجر التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.

كما أضاف المصدر الأمني: "المؤسسة الأمنية تقترح اجتياح رفح عقب إجلاء المدنيين منها عبر شارع البحر".

من جانبه، اعتبر أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، صباح الإثنين، أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية، مطالبًا إسرائيل بمراجعة قرارها بشأن العملية العسكرية في رفح.

كما أعرب جويتريش عن آماله في أن تراجع الدول التي أوقفت تمويل الأونروا قرارها، مطالبًا بزيادة المساعدات الإنسانية للحفاظ على حياة المدنيين في غزة.

وأضاف جوتيريس على شبكة X أن "عمال الإغاثة العاملين في غزة شاركوني البيئة الصعبة بشكل خاص التي يعملون فيها. وقال بعضهم، مع عقود من الخبرة، إنهم لم يواجهوا أبدًا وضعًا صعبًا مثل ما يواجهوه اليوم".