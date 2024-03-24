الزراعة تعلن أسعار السلع فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ مزيد من السلع الغذائية والمنتجات في معرض "خير مزارعنا لأهالينا"، الذي نظمته الوزارة تحت شعار "في حب مصر نلتقي".

وأوضح سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض، أن أعداداً كبيرة من المواطنين يتوافدون يومياً على المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية، مشيراً إلى أن جميع السلع والمنتجات الغذائية تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح بين 20% و50%.

وأشار "صالح" إلى أن المعرض والمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة جاءت لتلبية احتياجات المواطنين، والمساهمة في الحد من الغلاء ورفع العبء عن كاهلهم.

وأكد أن هناك إقبالاً كبيرًا من المواطنين على المعرض وأجنحته المختلفة، لشراء جميع السلع والمنتجات خاصة الاستراتيجية، مشيراً إلى استمرار المعرض، الذي يُقام في موقع الزراعات المحمية بالدقي، حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مع ثبات الأسعار التي تم الإعلان عنها.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر كيلو الأرز المعبأ 27 ج

- سعر كيلو الدقيق المعبأ 24ج

- سعر كيلو السكر 27ج

- ⁠سعر كيلو البطاطس 5 ج

- ⁠سعر كيلو الجزر 5 ج

- ⁠سعر كيلو البصل 10ج

- ⁠سعر كيلو الخيار 10ج

- ⁠سعر كيلو الطماطم 5 ج

- ⁠سعر كيلو اللبن السائب 25

- ⁠سعر عدد 2 فرخة مبردة 190ج

- ⁠سعر كيلو اللحوم البلدي 300ج

- ⁠سعر كيلو اللحم المفروم البلدي 300

- ⁠سعر كيلو الكبدة البلدي 300

- ⁠سعر كيلو الأسماك البلطي:

درجة أولى 70ج

⁠درجة ثانية 60ج

⁠درجة ثالثة 50ج

- ⁠البوري 150ج

فضلا عن ⁠تخفيضات تصل لـ50‎‎% لجميع أنواع التمور، وتخفيضات تصل إلى 30‎‎% على جميع منتجات الزيوت.