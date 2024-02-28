الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل| وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر الدولار انخفض في الأسواق بمجرد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، وفي القريب العاجل ستنخفض أسعار السلع بمجرد ضخ العملة الأجنبية وتوفيرها للمستوردين، كما أن الوزارة توفر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 15 إلى 30%.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض "أهلًا رمضان" 2024 الرئيسي بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وأيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، حيث يستقبل المعرض الجمهور اعتبارا من غد الخميس.
واطمأن رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمعرض، على توافر مساحات للتخزين بالمعرض، وكفاءة منظومة سلاسل الامداد لضمان تدفق السلع والاحلال الفوري لما يتم بيعه؛ وذلك لضمان استمرار تواجد كافة المعروضات، كما اطمأن أن السلع المعروضة بنفس الجودة والتعبئة لكنها بأسعار مخفضة، موجه بأن تكون متاحة للمواطنين فقط وليس للتجار، وبأن يتم توافر مختلف السلع والمنتجات في جميع معارض المحافظات طوال أيام المعرض.

الأكثر قراءة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

عاجل| وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية