عاجل| وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر الدولار انخفض في الأسواق بمجرد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، وفي القريب العاجل ستنخفض أسعار السلع بمجرد ضخ العملة الأجنبية وتوفيرها للمستوردين، كما أن الوزارة توفر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 15 إلى 30%.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التموين عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض "أهلًا رمضان" 2024 الرئيسي بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وأيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، حيث يستقبل المعرض الجمهور اعتبارا من غد الخميس.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمعرض، على توافر مساحات للتخزين بالمعرض، وكفاءة منظومة سلاسل الامداد لضمان تدفق السلع والاحلال الفوري لما يتم بيعه؛ وذلك لضمان استمرار تواجد كافة المعروضات، كما اطمأن أن السلع المعروضة بنفس الجودة والتعبئة لكنها بأسعار مخفضة، موجه بأن تكون متاحة للمواطنين فقط وليس للتجار، وبأن يتم توافر مختلف السلع والمنتجات في جميع معارض المحافظات طوال أيام المعرض.