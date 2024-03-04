البلطي بـ50 جنيها.. إقبال ملحوظ على شراء الأسماك بمعرض "خير مزارعنا لأهالينا"

سيطرت حالة من الإقبال الشديد من قبل المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا في يومه الثاني لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، الذي يقام بأرض المحميات الزراعية في الدقي وتحديدا أمام نادي الصيد، وهو المعرض الذي يقام تحت رعاية مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء.

وقد شهد جناح بيع الأسماك الطازجة رواجا كبيرا بين زوار المعرض، خاصة وأن أسعارها زهيدة مقارنة بأسعار الخارج، حيث بلغ سعر كيلو السمك البلطي ٥٠,٦٠,٧٠ جنيها، بينما بلغ سعر البوري ١٦٠ جنيها.

وقد صرح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمنسق العام للمعرض، خلال تفقده لحركة البيع والشراء بأن جميع السلع والمنتجات متوفرة بأسعار أقل من الخارج بخصم ٢٠٪؜، ويصل ل٥٠٪؜ في بعض المنتجات، حيث إن كيلو اللحمة للكندوز البلدي سعرها ٣٠٠ جنيها، سعر ال ٣ كيلو بصل ٢٨ جنيها، بمعدل حوالي ٩ جنيها للكيلو، وشوال البطاطس يحتوي علي ٥ كيلو سعره ٢٥ بمعدل ٥ جنيها للكيلو، وهناك أيضا الأرز سعر الكيلو ٢٧,٥ جنيه، وكيلو السكر ٢٧ جنيها، وسعر كيلو السمك البلطي يبدأ من ٥٠ جنيها، وسعر البوري ١٦٠ جنيها، وجميع المنتجات متاحة ومتوفرة بصورة يومية، منعا لأي زحام متوقع حدوثه، ونؤكد أن المعرض يفتح أبوابه يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء وعلي مدار شهر رمضان.

ودعا محافظ الجيزة مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يشهد سنويًا زيارة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة سواء اللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات وزارة الزراعة والسلع الأساسية.

وأوضح محافظ الجيزة أن هناك تنسيقًا بين وزارة الزراعة والمحافظة لإنجاح المعرض لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

من جهته صرح السيد القصير وزير الزراعة، بأن افتتاح معرض خير مزارعنا لأهلينا أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ستقوم وزارة الزراعة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" باسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة، لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

وأضاف وزير الزراعة أن المعرض يوفر حوالى 200 سلعة من خلال مشاركة 70 عارضًا من الهيئات التابعة للوزارة، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذًا متحركًا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلًا عن 274 منفذًا ثابتًا، بالمحافظات، وتم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

ووجه القصير باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط الأسواق، فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض مؤكدًا على توافر جميع السلع، مناشدًا المواطنين عدم تخزينها وشراء احتياجاتهم فقط.

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