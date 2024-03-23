جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمى للفرانكوفونية

نظم مركز دراسات اللغة الفرنسية بجامعة أسيوط احتفالية بمناسبة "اليوم العالمى للفرانكوفونية" في إطار دور الجامعة فى دعم اللغة الفرنسية وأهميتها فى التواصل بين الثقافات المختلفة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مراكز اللغات الأجنبية بالجامعة، والدكتور نها رزق مدير مركز دراسات اللغة الفرنسية بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى إلى أن الاحتفالية تأكيدا على دور الجامعة فى دعم اللغة الفرنسية وأهميتها فى التواصل بين الثقافات المختلفة، وذلك بالتزامن مع الإحتفاء باليوم العالمي للفرانكفونية سنويًا، والإحتفاء بيوم" تأسيس المنظمة الدولية الفرانكفونية"، والذى يوافق يوم 20 مارس من كل عام؛ للتأكيد على أهمية اللغة الفرنسية فى التواصل والتفاعل بين الثقافات المتباينة، لافتًا إلى أهمية التوسع فى دراسة وتعلم اللغات المختلفة، لصقل الشخصية وفتح مداركهم فكريًا، وثقافيًا،وعلميًا.

الاحتفالية تأكيد على دور الجامعة فى دعم اللغة الفرنسية

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود عبد العليم؛ عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحفل الرائع، وبأداء الطلاب المشاركين، وما يتمتعون به من مهارات وقدرات ومحاكاتهم الواقعية لمختلف العادات، والتقاليد، وثقافات الشعوب الأخرى، والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على دعم طلابها، وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من الإبداع وتبادل الرؤي والخبرات والأفكار، فضلا عن تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

ومن جانبها، نوهت الدكتورة نها رزق، أن جامعة أسيوط أحد أعضاء الوكالة الجامعية للفرانكفونية، وأثمرت هذه العضوية عن تعاون مشترك بين الوكالة والجامعة في تقديم العديد من المنح والدورات فى مختلف المجالات من الوكالة لمنتسبي الجامعة، لتحقيق التنمية المستدامة للجميع، ونشر الثقافة الفرنكوفونية.

تضمنت فعاليات الاحتفال، فيديو تعريفى عن مركز دراسات اللغة الفرنسية والأنشطة والخدمات الثقافية التى يقدمها، إلى جانب فقرات شعرية،وفنية،وتثقيفية، وترفيهية، وكورال جماعى باللغة الفرنسية.

وفى ختام الفعاليات، تم تقديم شهادات تقدير للمسؤولين والإداريين بالمركز، و(40) طالبا وطالبة، على جهودهم المتميزة والفعالة لإنجاح هذه الاحتفالية.

شهدت الاحتفالية حضور؛ الدكتور حسين الكاشف أستاذ الكيمياء المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة، والمدير الأسبق بمركز دراسات اللغة الفرنسية، والدكتور عاطف السيد مدير مركز اللغة الروسية بالجامعة، والأب متاوس أديب مدير مكتب التنمية الشاملة بالمطرانية بأسيوط، والأستاذ على أبوزيد موجه عام اللغة الفرنسية بأسيوط، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف الكليات، والأستاذة نرمين عطا موجه اللغة الفرنسية، ومنسق مشروع TREFLE لدعم تدريس اللغة الفرنسية بأسيوط، ولفيف من موجهى ومعلمي ومسئولي اللغة الفرنسية بإدارة أسيوط التعليمية، ومسيو ايمانويل فرنسي الجنسية أحد المتعاونين مع المركز، وطلاب الجامعة.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية