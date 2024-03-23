السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"العربي الناصري" يثمن جهود الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

محسن جلال نائب رئيس
محسن جلال نائب رئيس الحزب العربي الناصري

ثمن محسن جلال نائب رئيس الحزب العربي الناصري، استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

وأكد محسن جلال نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن الحكومة حريصة علي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي تتضمن رؤية قابلة للتطبيق لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر وخاصة بشأن الملف الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعد خطوة جيدة وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطني ومصداقيته، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيخلق تفاعلا إيجابيا مع ما يستهدفه الحوار.

وقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتمامًا بالغًا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكدًا أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريبًا.

الحزب العربي الناصري الدكتور مصطفى مدبولي الحوار الوطنى مخرجات الحوار الوطني جهود الحكومة

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