السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بريطانيا تدعم روسيا بعد حادث كروكوس الإرهابى.. وتفاصيل جديدة تكشف مقتل الضحايا حرقًا

حادث كروكوس الإرهابي
حادث كروكوس الإرهابي

أعرب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم السبت، عن إدانته الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس الروسية.

وكتب رئيس الوزراء الأسبق على مواقع التواصل الاجتماعي: تدين المملكة المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، ونتقدم بتعازينا القلبية، ونعرب عن تعاطفنا العميق مع أسر الضحايا العديدين، لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذا العنف المروع.

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روسيا: اعتقال 11 شخصًا بينهم 4 شاركوا فى هجوم موسكو

تفاصيل مروعة حول حادث كروكوس الإرهابى 

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن لجنة التحقيق الروسية قولها: إن بعض القتلى في الهجوم على قاعة مدينة كروكوس ماتوا متأثرين بأعيرة نارية، بينما مات آخرون في الحريق الضخم الذي اندلع في المجمع.

كما نقلت "رويترز"، أيضًا، عن وسائل إعلام روسية ما يفيد بالعثور على 28 جثة في المرحاض و14 جثة على الدرج، مضيفة: "تم العثور على العديد من الأمهات يحتضن أطفالهن".

وأعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن هجوم الجمعة، لكن السلطات الروسية، دون تقديم أي دليل، تحاول ربط الهجوم بأوكرانيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن "الإرهابيين الأربعة" اعتقلوا أثناء توجههم إلى الحدود الأوكرانية، وإن لديهم اتصالات في أوكرانيا.

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