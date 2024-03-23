السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق فى مصرع شخصين أثناء عبورهما الطريق الزراعى بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع شخصين اصطدمت بهما سيارة أثناء عبورهما الطريق الزراعي أمام قرية سندنهور التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية.

وانتقل رجال المرور لموقع الحادث في محاولة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى ورفع آثار الحادث، وجرى نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية سندنهور اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن ضحايا، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين أثناء عبورهما الطريق الزراعى قبل نفق سندنهور، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى بنها العام، فيما تجري محاولات إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

النيابة العامة الحركة المروية الطريق الزراعي مدينة بنها بالقليوبية

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