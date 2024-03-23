عقب مصرع وإصابة 4 أشخاص.. "المرور" ترفع آثار حادث تصادم طريق الواحات

رفعت أوناش المرور آثار حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات في الجيزة، ما أسفر عن مصرع شخصين، وأصيب آخران.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق الواحات، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة تصادم سيارتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

حدد رجال المباحث هوية الضحايا، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتمت إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.