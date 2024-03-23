السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عقب مصرع وإصابة 4 أشخاص.. "المرور" ترفع آثار حادث تصادم طريق الواحات

حادث تصادم
حادث تصادم

رفعت أوناش المرور آثار حادث تصادم سيارتين بطريق  الواحات في الجيزة، ما أسفر عن مصرع شخصين، وأصيب آخران. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق الواحات، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة تصادم سيارتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

حدد رجال المباحث هوية الضحايا، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتمت إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

حادث تصادم حادث تصادم سيارتين طريق الواحات الجيزة غرفة النجدة

مواد متعلقة

مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أمام مدينة السادات

وفاة شخص وإصابة 4 فى حادث بطريق مفيض باريس بالوادى الجديد

وفاة "الرضيعة" الضحية الثانية فى حادث قطار قطور بمحافظة الغربية

مصرع ربة منزل وإصابة أخرى فى حادث أتوبيس بالشرقية

إصابة 8 عمال فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

الأكثر قراءة

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

روسيا تعتقل بعضًا من منفذى عملية موسكو الإرهابية وتكشف عن تحذير واشنطن

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء