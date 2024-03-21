الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة أخرى فى حادث أتوبيس بالشرقية

آرشيفية
آرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أُصيبت أخرى بجرح قطعي، إثر تعرضهما لحادث صدمهما أتوبيس بطريق منيا القمح- شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول ربة منزل، مقيمة بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح (جثة هامدة)، وأخرى مقيمة بذات الناحية، مصابة بجرح قطعي بالفخذ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة ونقل جثة المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

ربة منزل طريق منيا القمح - شلشلمون محافظة الشرقية مستشفى منيا القمح المركزى الإسعافات اللازمة

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