أصيب طفلان بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق صان الحجر - الحسينية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصابة طفلين فى حادث تصادم بالشرقية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول كل من: "مصطفى السيد" 15 عاما، و"محمد حسام" 16 عاما، مقيمين في صان الحجر، مصابين بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق صان الحجر - الحسينية بمركز الحسينية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.