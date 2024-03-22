دينا لـ"ع المسرح": تصريحات سلاف فواخرجى تهريج وأنا ست طبيعية

علقت الفنانة دينا، على تصريحات النجمة سلاف فواخرجي، حول الجنة والنار، قائلة: "تصريحاتها تهريج، وماينفعش اللي بتقوله ده، والجنة والنار مذكورين في القرآن، والقرآن الكريم لا يتغير".

وأضافت خلال لقائها الإعلامية منى عبدالوهاب، خلال الجزء الثاني من برنامج “ع المسرح”، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الجمعة، الرقص يفرغ الطاقة داخل الإنسان، بالإضافة إلى أنها تعتبر أن الحزن ليست له علاقة بالعمل.

وأوضحت أن أفضل أيام تعمل فيها وهي حزينة، متابعة: "انا ست بيت عادية وانا اللي بطبخ، بعمل كل حاجة وحياتي طبيعية، وتركيبتي مختلفة عن باقي الفنانين، ونظرة المجتمع حالة مجتمعية من أيام تحية كاريوكا، وهتفضل موجودة طول الوقت، وصعب تغيير وجهة النظر".

برنامج "ع المسرح" تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ويُعرض على ثلاث قنوات الحياة والفضائية المصري وcbc، وتعود به منى عبدالوهاب بعد نجاح برنامجها العام الماضي وهو برنامج أنا والقناع.