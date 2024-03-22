الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حسن الرداد: فيديوهات تحدى أبطال “محارب" عفوية

حسن الرداد
حسن الرداد

قال النجم حسن الرداد، إن مسلسل محارب يعيد إلى الأذهان مسلسل أرابيسك وعديد من المسلسلات الاجتماعية الجميلة التي تربينا عليها وأحبها الجمهور بشدة وما زال يشاهدها حتى الآن، لافتًا إلى أن الفيديوهات المنتشرة بشأن تحدي معرفة أبطال المسلسل كانت فيديوهات عفوية بدون قصد أو ترتيب.

وأشاد الرداد في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، بمخرجة العمل شيرين عادل، موضحًا أن هناك مخرجين يعتمدون أن التمثيل مهمة كل ممثل ولكن شيرين عادل مختلفة في تلك النقطة لأنها تعتبر نفسها شريكة في كل شيء ولا تبخل بأي توجيه على أي ممثل.

وأضاف: "شيرين تقوم بمجهود جبار في المسلسل فهي لا تبخل بإضافة أي جزئية لأي ممثل مهما كانت بسيطة حتى تبرز الممثل في أفضل صورة ممكنة على الشاشة".

حسن الرداد أرابيسك

مواد متعلقة

مسلسل محارب الحلقة 11.. كبار عائلة "محارب" يتفقون على إنهاء قضية الثأر

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

عاجل.. رسميًا.. تحريك أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الجمعة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. الاحتلال يقتحم بلدة الكرمل وقرية التوانة جنوب الخليل

مصدر حكومى يكشف حجم الزيادة فى "التذاكر" بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتي في احد المناطق الشعبيه

صلاه التراويح من الجامع الازهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس