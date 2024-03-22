حسن الرداد: فيديوهات تحدى أبطال “محارب" عفوية

قال النجم حسن الرداد، إن مسلسل محارب يعيد إلى الأذهان مسلسل أرابيسك وعديد من المسلسلات الاجتماعية الجميلة التي تربينا عليها وأحبها الجمهور بشدة وما زال يشاهدها حتى الآن، لافتًا إلى أن الفيديوهات المنتشرة بشأن تحدي معرفة أبطال المسلسل كانت فيديوهات عفوية بدون قصد أو ترتيب.

وأشاد الرداد في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، بمخرجة العمل شيرين عادل، موضحًا أن هناك مخرجين يعتمدون أن التمثيل مهمة كل ممثل ولكن شيرين عادل مختلفة في تلك النقطة لأنها تعتبر نفسها شريكة في كل شيء ولا تبخل بأي توجيه على أي ممثل.

وأضاف: "شيرين تقوم بمجهود جبار في المسلسل فهي لا تبخل بإضافة أي جزئية لأي ممثل مهما كانت بسيطة حتى تبرز الممثل في أفضل صورة ممكنة على الشاشة".