الجمعة 22 مارس 2024
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المفتى: القرآن الكريم خير جليس فى الدنيا وصاحب يوم القيامة

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن المسلم عليه واجبات عدة تجاه معجزة الله سبحانه وتعالى الخالدة "القرآن الكريم"، منها الحرص على تلاوة القرآن الكريم في الليل والنهار، فقال سبحانه وتعالي: "ولقد يسرنا القرآن للذكر"، وما يترب على ذلك من فضل عظيم، حيث يحصل المسلم الحسنات الكثيرة، المتضاعفة على ذلك العمل الميسر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف".


وأضاف "علام"، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، أن تلاوة القرآن الكريم تجعلك من أصحابه الذين يشفى لهم يوم القيامة، حيث قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: "اقرَأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شَفِيعًا لأصحابه"، مؤكدًا أن كتاب الله تعالى يشفع لأصحابه، فهو خير جليس في الدنيا وخير صاحب في يوم القيامة. 

شوقي علام مفتي الديار المصرية

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