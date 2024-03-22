الجمعة 22 مارس 2024
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الطاهري يروي تفاصيل كتاب "كرة القدم بين الشمس والظل" للأديب العالمي جاليلي

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

تحدث الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في حلقة جديدة من برنامجه “ كلام محترم" عن كتاب "كرة القدم بين الشمس والظل" للأديب العالمي إدواردو جاليلي.

وقال الإعلامي أحمد الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام محترم" المذاع عبر راديو 9090، اليوم الجمعة، إن متعة هذا الكتاب كونه كتب بلغة أدبية بسيطة ويربط الحياة بكرة القدم، ويقدم التاريخ في قالب ساخر جميل.

وأضاف الطاهري أن جاليلي قال في كتابه على سبيل أن كرة الصينيين مصنوعة من الجلد، وكرة المصريين القدماء في زمن الفراعنة مصنوعة من القش أو من قشور الحبوب ملفوفة في أقمشة ملونة، أما الأوروبيين فكانوا يتنازعون بينهم بكرة بيضاوية مملوءة بشعر أعراف الخيول.

برنامج "كلام محترم" في هذا العام يلقي الضوء على أهم 30 رواية وقصة أدبية في مصر.

كرة القدم بين الشمس والظل كرة القدم كلام محترم أحمد الطاهري

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