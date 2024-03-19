الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الطاهري يسلط الضوء على "العجوز والبحر" للكاتب الأمريكي إرنست همنجواي

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

سلط الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على رواية العجوز والبحر للكاتب الأمريكي إرنست همنجواي.

قوة الإنسان 

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “كلام محترم” المذاع عبر “راديو 9090”، إرنست همنجواي سعى في أيامه الأخيرة إلى الاحتفاء بقوة الإنسان وقدرته على إنجاز العديد من المهام الصعبة والشاقة في الحياة.

وأضاف في حديثه، أن إرنست همنجواي كان كاتب صحفي في بداية حياته، كما أنه كانت له تجارب إنسانية مسموع بها في الحرب العالمية الأولى.

العجوز والبحر 

وأشار إلى أن هذه الرواية استطاع من خلالها أن يصيغ فيها الكثير من المعاني الهامة، وكان أبرز تلك المعاني هو أن الإنسان يمكن أن يُهزم دون أن يُقهر.

اقرأ المزيد:

الطاهري يسلط الضوء على حوارات هيكل التاريخية مع أينشتاين (فيديو)

 

الانتقام يتجسد في "موبي ديك": الطاهري يناقش الرواية الأسطورية في "كلام محترم"

أحمد الطاهري كلام محترم برامج إذاعة راديو 9090 العجوز والبحر ارنست همنجواى

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات في اليوم التالي فلسطينيا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251