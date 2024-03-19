الطاهري يسلط الضوء على "العجوز والبحر" للكاتب الأمريكي إرنست همنجواي

سلط الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على رواية العجوز والبحر للكاتب الأمريكي إرنست همنجواي.

قوة الإنسان

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “كلام محترم” المذاع عبر “راديو 9090”، إرنست همنجواي سعى في أيامه الأخيرة إلى الاحتفاء بقوة الإنسان وقدرته على إنجاز العديد من المهام الصعبة والشاقة في الحياة.

وأضاف في حديثه، أن إرنست همنجواي كان كاتب صحفي في بداية حياته، كما أنه كانت له تجارب إنسانية مسموع بها في الحرب العالمية الأولى.

العجوز والبحر

وأشار إلى أن هذه الرواية استطاع من خلالها أن يصيغ فيها الكثير من المعاني الهامة، وكان أبرز تلك المعاني هو أن الإنسان يمكن أن يُهزم دون أن يُقهر.