الإثنين 18 مارس 2024
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الطاهري يسلط الضوء على حوارات هيكل التاريخية مع أينشتاين (فيديو)

هيكل واينشتاين
هيكل واينشتاين

سلّط الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على الإصدار الخاص بالكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي يحمل عنوان "زيارة جديدة للتاريخ".

قال الطاهري خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "كلام محترم" الذي يُبث عبر إذاعة الراديو 9090، إن الكتاب يتناول سلسلة من الحوارات الفكرية العميقة التي أجراها “الأستاذ” مع عدد من الشخصيات البارزة على الساحة العالمية.

وتابع أنه من بين هذه الحوارات يبرز اللقاء الذي أجراه مع العالم الفذ ألبرت أينشتاين الذي يُعد من أهم الشخصيات في تاريخ العلم، وصاحب الإسهامات البالغة الأهمية في نظرية النسبية وتطرق الطاهري إلى أهمية هذه الحوارات في فهم التاريخ من منظور جديد ومعاصر.

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