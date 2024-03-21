أستاذ علاقات دولية: الإدارة الأمريكية تحركت للعمل على تنفيذ الرؤية المصرية تجاه غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، الإدارة الأمريكية تحركت للعمل على تنفيذ الرؤية المصرية تجاه الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن هناك حالة من التعقيد والارتباك الكبير في المشهد على الأراضي الفلسطينية، حيث يزداد العدو في القصف الإجرامي دون تحرك دولي واضح.

وأضاف في حديثه، أن الأزمة الفلسطينية أن هي الأشد منذ بداية هبوط هذا الاحتلال الغاشم على هذه الأرض، ولهذا تحركت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لنجدة الشعب الفلسطيني من هذا القصف الذي يستهدف المدنيين بصورة كبيرة.