الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سامح شكرى: توافق عربى أمريكى على رفض العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدين، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، تؤكد في كل مناسبة، على توافق الرؤى حول رفض تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح.

وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، أن تنفيذ تلك العملية يُرتب العديد من المخاطر سواء على الوضع الانساني فيما يتعلق بقضية التهجير في إطار تصفية القضية الفلسطينية، أو في الضغط ونقل العبء إلي دول أخري سواء كانت مصر أو الأردن، مما يزيد التعقيدات في إطار العلاقات الإقليمية وتضع ضغوطا كبيرة من الناحية السياسية فيما يتعلق بالقدرة على استمرار العمل المشترك وإيجاد الحلول للتحديات والتنفيذ الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة

عاجل.. وثيقة حماية.. بعد واقعتى «حبيبة ويارا».. خبراء القانون والمرور يكتبون روشتة مواجهة جرائم سائقى «تطبيقات التوصيل»

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ما هى العلامات التحذيرية لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ؟

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟