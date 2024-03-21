سامح شكرى: توافق عربى أمريكى على رفض العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدين، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، تؤكد في كل مناسبة، على توافق الرؤى حول رفض تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح.

وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، أن تنفيذ تلك العملية يُرتب العديد من المخاطر سواء على الوضع الانساني فيما يتعلق بقضية التهجير في إطار تصفية القضية الفلسطينية، أو في الضغط ونقل العبء إلي دول أخري سواء كانت مصر أو الأردن، مما يزيد التعقيدات في إطار العلاقات الإقليمية وتضع ضغوطا كبيرة من الناحية السياسية فيما يتعلق بالقدرة على استمرار العمل المشترك وإيجاد الحلول للتحديات والتنفيذ الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني.