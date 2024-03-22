المفتي: القرآن الكريم معجزة دالة على صدق نبوة رسول الله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد، المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعجزة الكبرى الدالة على صدق نبوته على أفضل الصلاة والسلام، وهو الكتاب الذي لا اختلاف فيه ولا تضارب، ولا يأتيه الباطن من بين يديه أو من خلفه، مستشهدًا بقوله تعالي: " أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا".



وأضاف “علام” خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، القرآن هو دستور أمة المسلمين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة وهدية للخلاق جميعًا، ومنظم لجميع الناس في تصرفات حياتهم وضابط لحركتهم، أنزله الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في شهر رمضان المعظم جملة، كما قال الله سبحانه وتعالى:" شهر رمضان الذي أنزل فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ من الهدى وَالْفُرْقَانِ".

وواصل:" أخبره الله سبحانه وتعالى أنه أنزله في ليلة من هذا الشهر الكريم، وهي خيرة من ألف شهر"، وقال الله تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر".

واستكمل:" ثم نزل القرآن الكريم بعد ذلك مفرقًا بحسب الوقائع على قلب سيدنا رسول الله".