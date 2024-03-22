مايسة المفتى لـ"الدستور": "التكريم كان دافع لى لتقديم المزيد"

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة مايسة أنور المفتى، صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك في يوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام 2024، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة أمس الخميس بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.

من جانبها عبرت الدكتورة مايسة أنور المفتى عن سعادتها البالغة لمثل هذا التكريم الذي يدل أن الدولة تكلل المجهودات التى تُبذل من أجل التطوير، كما أنها تصف هذا التكريم بالدافع لتقديم المزيد والمزيد الفترة المقبلة.

وتُعد الدكتورة مايسة أنور المفتى، صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية أستاذ جامعية في علم نفس الأطفال، من النماذج المشرفة، وهدفها الأهم هو محو الأمية في مصر.

قالت- في تصريحات سابقة- عن المشروع القومي لمحو الأمية، إنَّه مستلهم من تجربة كوبا فى القضاء على الأمية

وطابت كثيرًا بتوحد الجهود لمواجهة والقضاء على الأمية بنشر نور العلم والمعرفة

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم النماذج المضيئة من السيدات المصريات المشرفات في مختلف المجالات، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، والأم المثالية لعام 2024، وهن: الدكتورة نادية اسكندر زخاري وزير البحث العلمي سابقًا والحائزة على جائزة الدولة التقديرية ضمن العالمات الفائزات بجوائز الرواد والمرأة، وهي مصنفة المرأة الأولى في مصر إيجابية ونشاطًا ورقم 16 بين النساء في العالم العربي وغيرها من النماذج المشرفة الناجحة.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيِّ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.

وتابع الرئيس السيسي: "اسمحوا لي ونحن نحتفى اليوم - في تقليد سنوي متجدد - بسيدات مصر العظيمات، أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل امرأة مصرية، تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين، أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح ساعية بكل إخلاص وجهد، للحفاظ على أسرتها ووطنها