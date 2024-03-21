الجمعة 22 مارس 2024
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سياسي

قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي يولي المرأة اهتمامًا كبيرًا تقديرًا لدورها وتعزيز مكانتها

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

أكد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفالية تكريم الأم المثالية، عكست حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانة ودور المرأة في المجتمع فى جميع الملفات وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد تقدير القيادة السياسية للمرأة باعتبارها محور أساسي للأمن والاستقرار في الوطن، ومصدر عطاء لا ينقطع والتضحية من أجل بناء أسرة التي هي اللبنة الأولى لتأسيس المجتمع.

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وقال عبد الغني، في بيان له اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء صندوق الأسرة والمرأة المعيلة وإنشاء متحف للمرأة المصرية وتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية، يؤكد دعمه وتقديره للمرأة المصرية ودورها في المجتمع، كواحدة من أهم أدوات صناعة المستقبل، فهي التي ترعى نبتة الأبناء ليكونوا هم المستقبل.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مصر تقدر جيدًا دور المرأة الإيجابي في سوق العمل في المجالات المختلفة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب توفير كافة أوجه الرعاية والحماية لها، إيمانا بأهمية دورها ومكانتها في عمليات التنمية المستدامة، فضلًا عن كونها تمثل ضمير الأمة ونبضها والسند ومنبع العطاء وقت المحن.

وأشاد عبد الغني، بتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز جهود الدولة في ضبط الأسواق والتصدي للاحتكار والمحتكرين، لمواجهة مشكلة عدم استقرار الأسعار، وغياب بعض السلع الذي يُعاني منها المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الجهود ستؤتي ثمارها سريعًا خاصة في ظل الانفراجة والاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه مصر خلال الفترة الحالية.

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