الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز

سياسي

برلماني: التوجيهات الرئاسية تعزز مكانة المرأة وتقدر تضحياتها على مر العصور

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس السيسي اليوم، في احتفالية المرأة المصرية، قائلا: دليل واضح على دعم القيادة السياسية التام للمرأة وتمكينها والحفاظ على حقوقها باعتبارها نصف المجتمع

ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة لإنشاء متحف للمرأة المصرية، لحفظ تراث المرأة المصرية، وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، على أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: توجيهات غيرمسبوقة ودليل على الاحترام التام للمرأة وريادتها ودورها في مصر والتصدي لكل الأزمات ومساندة الوطن، والقيادة السياسية بأدوار وطنية مدهشة منذ ثورة 30 يونيو 2013.

 

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عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في حفل المرأة المصرية حملت رسائل طمأنة

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برلمانية: الرئيس السيسي يُقدر المرأة المصرية ودورها في بناء المجتمع

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك التوجيهات الرئاسية تعزز مكانة المرأة وتعكس تقدير الدولة والقيادة السياسية لمجهودات وتضحيات المرأة المصرية على مر العصور، لافتا: كذلك إلى استحداث محورا لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعّال.

وشدد نائب بني سويف، أن تخصيص الرئيس السيسي مبلغ ضخم بقيمة 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن، يؤكد كذلك اهتمامه البالغ بالأسرة المصرية ودعمها في مواجهة تحديات مختلفة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم: بالإعراب عن التقدير الشديد للرئيس السيسي بعد توجيهاته، بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية وكذا توفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال، قائلا: المرأة تعيش عصرا ذهبيا حقيقيا خلال حكم الرئيس السيسي والجميع يقدرون هذه الرؤى للحاضر والمستقبل.

النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية مجلس الشيوخ الرئيس السيسي المرأة المصريه

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