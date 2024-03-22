الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجد الفتح بقرية محمود شلتوت وإطلاق قافلة دعوية بالجمرك

أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد الفتح

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد الفتح بقرية محمود شلتوت، بإدارة أوقاف ثان العامرية غرب المدينة، تحت إشراف الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وفي إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل وتشييدها.

كما أطلقت أوقاف الإسكندرية، قافلة دعوية داخلية من مسجد الشيخ إبراهيم بإدارة أوقاف الجمرك بحضور الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة، والشيخ الأنصاري عمارة، مدير إدارة أوقاف الجمرك، وعقب ذلك عقدت مقرأة قرآنية للأئمة ومجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في إطار الحراك الدعوي الذي تشهده المديرية.

وأجرى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل الوزارة جولة مرورية شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف "وسط- شرق" لتفقد أحوالها ومتابعة سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة لها وإعدادها لاستقبال وفود الرحمن.

وكان قد أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، في تصريحات لـ"الدستور" أن جميع مساجد الإسكندرية مفتوحة ومهيأة لصلاة التراويح، والقوافل الدعوية والخواطر الدينية والدروس والمقارئ، حيث تم إعداد المساجد إعدادًا يليق  بضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم.


وأضاف أن المديرية تشهد في شهر رمضان المبارك أنشطة مكثفة، وخطة للعمل الدعوي والنشاط الديني، بناءً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتي تتضمن: المقارئ الجمهور ودروس العصر، التراويح وخاطرة العشاء، مجالس إقراء، مجالس إفتاء، صحح تلاوتك، حصن طفلك، بالإضافة إلى فعاليات الملتقى الفكري الذي يشارك به عدد من الأئمة والواعظات المنتقين بجانب قادة الفكر.
 

وتابع أن النشاط الدعوي خلال شهر رمضان لا يخلو من دور الواعظات، لافتًا أن انشطة الواعظات خلال شهر رمضان تتضمن مقارئ للواعظات، ومقاري مع السيدات، ومقارئ مع للأطفال، بالإضافة إلى الخواطر مع توجيه عدد من الواعظات إلى النوادي الكبرى ومراكز الشباب في الإسكندرية.

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أوقاف الإسكندرية مسجد الفتح وزارة الأوقاف قافلة دعوية شهر رمضان

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