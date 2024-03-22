الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أرقام الإبلاغ عن الزيادة غير المبررة في تعريفة الركوب بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

وجَّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية من إدارة المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة؛ للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وشدد المحافظ، على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أرقام الطوارئ لاستقبال البلاغات

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مُنعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام: (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

اعتماد تعريفة الركوب الجديدة

واعتمدت محافظة الإسكندرية، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وطبقًا للجداول المرفقة، على أن يتم نشر التعريفة الجديدة في جميع وسائل الإعلام وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، بتسيير حملات تموينية لإدارة التجارة الداخلية ورقابة المديرية والإدارات التموينية الفرعية؛ للمرور على محطات وقود السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تغيير الإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من توفير كافة المنتجات البترولية وإتاحتها للمواطنين دون وجود تكدس أو ازدحام.

محافظ الإسكندرية الرقابة والمتابعة غرامة فورية ارقام الطوارئ التعريفة الجديدة

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