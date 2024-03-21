قنصل اليونان بالإسكندرية: التبادل التجاري مع مصر شهد ارتفاعا كبير

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، يوانيس بيراجاكيس، القنصل العام لليونان بالإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك.

في بداية اللقاء، قدم أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، نبذة عن الغرفة وتاريخها، ودورها منذ إنشائها حتى الآن، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تمتلك أكبر ميناء بحري للتصدير.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي من الممكن الاستفادة منها لتعزيز التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

ومن جهته، أوضح يوانيس بيراجاكيس، القنصل العام لليونان بالإسكندرية، أن العلاقات المصرية اليونانية علاقة صداقة وشراكة منذ سنوات، فمن الممكن أن نقول أن بين البلدين تجربة تاريخية مشتركة.

أضاف أن مصر واليونان تجمعهما علاقات ثنائية متبادلة على مختلف الأصعدة والمجالات، ونرغب في مزيد من توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة وأن مصر تعد بوابة اليونان للتواصل مع الدول الأفريقية.

أشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر واليونان شهد ارتفاع في السنوات الماضية، ما يعزز من أهمية العمل سويًا لزيادة تللك النسبة، إضافة إلى توسيع حجم الاستثمارات اليونانية في مصر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات خاصة بين مجتمع الأعمال السكندري واليوناني، لمناقشة آليات تعزيز التبادل التجارية والبدء في خطوات فعالة.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة: عمرو مصيلحي والمهندس شريف الجزيري، والمهندس شريف بقطر، والمهندس البديوي السيد، والمهندس أحمد الكاتب، وأشرف أبو إسماعيل، وإسماعيل نبيل أبو حمده، والأستاذ محمود مرعي، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

وكانت قد عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا بحضور سفيرة الدنمارك السيدة آنه دورته ريجلسن، وعمرو النجار القنصل الفخري لسفارة الدنمارك بالإسكندرية.

وتضمن اللقاء، بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والدنماركي في العديد من القطاعات، خاصة وأن تلك الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للسفيرة بالإسكندرية، كما تم بحث آليات زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك.