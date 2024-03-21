فحص 867 مواطنًا بقافلة طبية مجانية بالإسكندرية ضمن "حياة كريمة"

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية، استمرت يومين بوحدة الأسد لطب الأسرة بقرية الأسد بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والتي تبعد 33 كم عن أقرب مستشفى عام (مستشفى العامرية العام).

جاء ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا إن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة- أطفال- أسنان- جراحة- عظام- نسا وتوليد- تنظيم أسرة- جلدية- رمد)، شارك فيها 54 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت "ندا" إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 867 مريضًا من أهالي المنطقة، وجرى صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل حالتين إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جهتها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه جرى خلال القافلة إجراء 154 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و59 تحليلًا بمعمل الطفيليات و2 أشعة سينية علاوة على فحص 125 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 469 مواطنًا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وكان قد جرى توقيع الكشف الطبي على 1851 مريضًا من أهالي قرية الجلاء بقافلة طبية بوحدة الجلاء الصحية بقرية الجلاء بمنطقة العامرية بالإسكندرية، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم.

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