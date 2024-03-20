الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء فعاليات نادى اللغة الإنجليزية فى جميع معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية

فعاليات نادي اللغة
فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية

انطلقت ورش عمل لمعلمي اللغة الإنجليزية والطلاب والطالبات في جميع المعاهد والإدارات التابعة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، الوكيل الثقافي، وإشراف نعمة علام، موجه عام اللغة الإنجليزية، وبالتعاون مع موجهي اللغة الإنجليزية بالإدارات المختلفة.

وأوضحت المنطقة الأزهرية، في بيان اليوم، أن هذه الورش تأتي ضمن الاستعدادات لانطلاق معرض نادي اللغة الإنجليزية، الذي أطلق إشارة البدء له قطاع المعاهد الأزهرية، بتوجيهات من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ليكون ركنًا ثابتًا في كل معهد أزهري، وذلك في إطار الاهتمام بتعلم اللغة الإنجليزية وتشجيع الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم الإبداعية في عمل أنشطة ووسائل تعليمية بأيديهم وبمشاركة وتوجيه معلميهم.

وجاءت هذه الورش لتُثري مهارات المعلمين والطلاب في مختلف مجالات اللغة الإنجليزية، مثل القراءة والكتابة والتحدث والاستماع، كما تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية في تصميم الأنشطة والوسائل التعليمية.

ومن المقرر أن تُقام ورش العمل هذه على مدار الأسابيع المقبلة، وفي ختام الورش، سيتم تنظيم معرض يعرض به أنشطة نادي اللغة الإنجليزية الأول من نوعه، حيث يتم تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجنة من الخبراء.

وتتقدم منطقة الإسكندرية الأزهرية، بالشكر والتقدير لموجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية والطلاب والطالبات الذين أبدوا حماسًا كبيرًا للمشاركة في هذه الورش والفعاليات.

فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية
فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية
فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية
فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية
فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية
فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية
فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية
فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية
فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية
فعاليات نادي اللغة الإنجليزية بمعاهد أزهرية الإسكندرية
ورش عمل معلمي اللغة الإنجليزية الإسكندرية الازهرية نادي اللغة الإنجليزية الوسائل التعليمية

مواد متعلقة

اجتماع مشترك بين "غرفة الإسكندرية" وسفيرة الدنمارك لبحث سبل التعاون

منطقة الإسكندرية الأزهرية تحتفى بذكرى مرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

أبدع فتحي عبدالوهاب في "الحشاشين".. قصة نظام الملك الوزير الفذ وسر تلقيبه بـ"الخواجة"

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل ملقاة أمام مقابر حدائق أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة